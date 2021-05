Morte Maradona | l’avvocato Pisani a iNews24 | “Sette accusati | nei prossimi giorni verrà a galla tanto altro”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ora bisogna vedere chi sono tutti i responsabili, anche gli organizzatori dell’assistenza. Non solo i medici quindi, ma anche chi li aveva nominati ed aveva il compito di coordinare l’equipe. Quelle di oggi sono le prime amare verità, ma tante altre cose verranno anei”, dice Angelo, ex avvocato e amico L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sette persone sono state accusate di omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Ma… - Tg3web : Svolta nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Per i media argentini il medico personale, lo psicolog… - SkyTG24 : Morte Maradona, accusati di omicidio volontario il medico personale e altre 6 persone - Rosidonato1 : RT @Agenzia_Ansa: Sette persone sono state accusate di omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona… - M72seventytwo : RT @corgiallorosso: Morte #Maradona, clamoroso dall’Argentina: 7 persone indagate per omicidio volontario -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport le prove raccolte dalla procura sulladihanno condotto ad una modifica del capo d'imputazioneLadi? Un omicidio volontario : l'accusa più pesante è stata formulata dai magistrati argentini che indagano sulla scomparsa di Diego Armando il 25 novembre scorso nei confronti di sette ...Per il decesso del Pibe de oro il 25 novembre 2020, è cambiato il capo d'accusa anche per il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di Maradona ...Sette persone sono accusate di omicidio volontario per la morte di Maradona. Le parole di Angelo Pisani, suo amico ed ex avvocato.