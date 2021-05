Morte Maradona, cambia il capo d’imputazione: i 7 indagati accusati di omicidio volontario (Di giovedì 20 maggio 2021) La Procura di San Isidro ha cambiato il capo di imputazione per i sette indagati per la Morte di Maradona: ora si tratta di omicidio volontario Il processo per la Morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre, si prepara ad entrare nel vivo. Intanto la Procura di San Isidro, che si occupa del caso, ha cambiato il capo di imputazione per i 7 indagati: gli imputati sono infatti stati accusati di omicidio volontario. Si tratta di operatori sanitari e medici che il giorno della Morte del Pibe de Oro erano presenti il giorno della sua Morte: gli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) La Procura di San Isidro hato ildi imputazione per i setteper ladi: ora si tratta diIl processo per ladi Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre, si prepara ad entrare nel vivo. Intanto la Procura di San Isidro, che si occupa del caso, hato ildi imputazione per i 7: gli imputati sono infatti statidi. Si tratta di operatori sanitari e medici che il giorno delladel Pibe de Oro erano presenti il giorno della sua: gli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana ...

