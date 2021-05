Morta l’ex moglie di Nicola Carraro, le parole di Mara Venier (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul profilo social di Nicola Carraro la foto dell’ex moglie, è il suo addio alla madre dei suoi figli. l’ex moglie di Nicola Carraro è Morta e il suo saluto è semplice e intenso allo stesso tempo. Era bellissima e il primo piano in bianco e nero scelto per salutarla per l’ultima volta lascia incantati. “Ciao Ado, riposa in pace” poche parole quelle del produttore marito di Mara Venier. Tra i tanti messaggi di condoglianze anche quello di Mara Venier, le mani giunte, difficile aggiungere altre parole ma l’ha fatto in seguito rispondendo a chi pur facendo le condoglianze non sapeva chi fosse Adonella. “Era la prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul profilo social dila foto del, è il suo addio alla madre dei suoi figli.die il suo saluto è semplice e intenso allo stesso tempo. Era bellissima e il primo piano in bianco e nero scelto per salutarla per l’ultima volta lascia incantati. “Ciao Ado, riposa in pace” pochequelle del produttore marito di. Tra i tanti messaggi di condoglianze anche quello di, le mani giunte, difficile aggiungere altrema l’ha fatto in seguito rispondendo a chi pur facendo le condoglianze non sapeva chi fosse Adonella. “Era la prima ...

Advertising

infoitcultura : Nicola Carraro, grave lutto: è morta l’ex moglie. Le parole di Mara Venier - AndreaIncorona8 : #Bimba morta in casa a #Como. L'ex #compagno della mamma: «Ho abusato di lei, poi l'ho picchiata a morte»… - marcellone8 : RT @Cartabiancarai3: #DiBattista: 'L’emergenza sanitaria non può cancellare la politica. Ma la politica è morta, a parte alcuni ex dei Cinq… - Luigiei40 : RT @Cartabiancarai3: #DiBattista: 'L’emergenza sanitaria non può cancellare la politica. Ma la politica è morta, a parte alcuni ex dei Cinq… - Luigiei40 : RT @sostengoi40: #DiBattista: 'L’emergenza sanitaria non può cancellare la politica. Ma la politica è morta, a parte alcuni ex dei Cinque S… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta l’ex Nicola Carraro in lutto, è morta la ex moglie: il ricordo e le parole di Mara Venier Today.it