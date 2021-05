Morire di Covid "nonostante" il vaccino. Parla il dr. Manfellotto (Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì 17 maggio a Baiardo, entroterra Sanremese, è morto per Covid l' 82enne Nuccio Chierico, ex consigliere regionale e storico esponente della destra ligure. All'alba di lunedì all'ospedale di Trecenta, Rovigo, è morto per Covid anche Luigi Mantovani, che ne avrebbe compiuti 88 il prossimo 20 luglio. Notizie come tante, in questo periodo, non fosse che entrambi avevano completato, da una decina di giorni, la vaccinazione anti-Covid. E così nel sottobosco No-vax sui social e su alcune pagine complottiste hanno iniziato ad essere condivisi gli articoli di giornali locali che riportavano le notizie, con il sottinteso, nemmeno tanto velato, che il vaccino non funziona. “Sappiamo invece che i farmaci hanno una protezione altissima contro il virus. Altissima significa che nel 90-95 per cento dei casi riducono le morti e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì 17 maggio a Baiardo, entroterra Sanremese, è morto perl' 82enne Nuccio Chierico, ex consigliere regionale e storico esponente della destra ligure. All'alba di lunedì all'ospedale di Trecenta, Rovigo, è morto peranche Luigi Mantovani, che ne avrebbe compiuti 88 il prossimo 20 luglio. Notizie come tante, in questo periodo, non fosse che entrambi avevano completato, da una decina di giorni, la vaccinazione anti-. E così nel sottobosco No-vax sui social e su alcune pagine complottiste hanno iniziato ad essere condivisi gli articoli di giornali locali che riportavano le notizie, con il sottinteso, nemmeno tanto velato, che ilnon funziona. “Sappiamo invece che i farmaci hanno una protezione altissima contro il virus. Altissima significa che nel 90-95 per cento dei casi riducono le morti e ...

