Monza-Cittadella, Venturato: “Che gioia. Ma abbiamo sofferto troppo” (Di giovedì 20 maggio 2021) “La gioia rimane, ma rimane nell’occhio anche l’ultima mezzora del Monza che ci ha messo in difficoltà. Possiamo fare meglio nel possesso e nel palleggio, abbiamo sbagliato troppo e sofferto. Questo ci lascia un po’ di amaro in bocca. Dobbiamo riuscire a dimostrare di essere migliori in queste gare, come fatto nella gara d’andata“. Questa l’analisi del tecnico del Cittadella Roberto Venturato dopo la sconfitta per 2-0 col Monza. Un ko che permette comunque al Citta di accedere alla finale playoff di Serie B contro il Venezia. “Dobbiamo recuperare energie e avere capacità di affrontare la prossima gara con un approccio mentale e fisico diverso da quello di stasera – ha detto ai microfoni di Dazn – Ci servirà maggiore abilità nel palleggiare e restare ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) “Larimane, ma rimane nell’occhio anche l’ultima mezzora delche ci ha messo in difficoltà. Possiamo fare meglio nel possesso e nel palleggio,sbagliato. Questo ci lascia un po’ di amaro in bocca. Dobbiamo riuscire a dimostrare di essere migliori in queste gare, come fatto nella gara d’andata“. Questa l’analisi del tecnico delRobertodopo la sconfitta per 2-0 col. Un ko che permette comunque al Citta di accedere alla finale playoff di Serie B contro il Venezia. “Dobbiamo recuperare energie e avere capacità di affrontare la prossima gara con un approccio mentale e fisico diverso da quello di stasera – ha detto ai microfoni di Dazn – Ci servirà maggiore abilità nel palleggiare e restare ...

SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - DAZN_IT : Sarà Derby veneto per la Serie ?? Il Cittadella elimina il Monza e raggiunge il Venezia in finale playoff ??… - ilArya_ssl : RT @CB_Ignoranza: Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Cittadella… - YBah96 : RT @DAZN_IT: Sarà Derby veneto per la Serie ?? Il Cittadella elimina il Monza e raggiunge il Venezia in finale playoff ?? #SerieBKT #DAZN ht… -