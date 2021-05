Monza-Cittadella, Perticone: “Si era messa male, ma abbiamo reagito. Venezia? Ecco cosa servirà” (Di venerdì 21 maggio 2021) Le dichiarazioni del difensore del Cittadella, Romano Perticone.A margine del 2-0 tra Monza e Cittadella, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B andata in scena all'"U-Power Stadium", il difensore della compagine veneta, Romano Perticone, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la compagine brianzola che ha regalato ai granata il pass verso la finale. Nella doppia sfida che darà accesso all'ultimo posto disponibile per la Serie A, il Cittadella affronterà nel derby veneto il Venezia di Paolo Zanetti che, dopo l'1-1 di questa sera contro il Lecce, si è aggiudicato la finale, grazie anche all'1-0 del match d'andata. Di seguito le parole del numero 2 del Cittadella.VIDEO Serie B, Cittadella-Monza ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Le dichiarazioni del difensore del, Romano.A margine del 2-0 tra, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B andata in scena all'"U-Power Stadium", il difensore della compagine veneta, Romano, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la compagine brianzola che ha regalato ai granata il pass verso la finale. Nella doppia sfida che darà accesso all'ultimo posto disponibile per la Serie A, ilaffronterà nel derby veneto ildi Paolo Zanetti che, dopo l'1-1 di questa sera contro il Lecce, si è aggiudicato la finale, grazie anche all'1-0 del match d'andata. Di seguito le parole del numero 2 del.VIDEO Serie B,...

Advertising

SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - sportmediaset : #SerieB: Venezia e Cittadella in finale, eliminati Lecce e Monza. #SportMediaset - skvelexulos : RT @InterYoungsters: SERIE B PLAYOFFS Cittadella 1-0 Brescia Venezia 3-2 Chievo (AET) SEMIFINALS Monza v Cittadella Lecce v Venezia - rByAuRkYiU888 : RT @AmrFekry26: Serie B next season: Benevento, Crotone, Parma (from A) Ternana, Perugia, Como (from C) 1 team from C Play-Offs Spal, Fros… -