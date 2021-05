Monza-Cittadella, Brocchi: “C’è tanta amarezza, l’andata ha compromesso ogni cosa” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Monza esce con le ossa rotte dalla doppia sfida contro il Cittadella.Serie B, Monza-Cittadella 2-0: non bastano Balotelli e D’Alessandro, in finale ci vanno i venetiI brianzoli hanno superato per 2-0 i veneti nel match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie B, ma a causa del 3-0 rimediata in Veneto hanno dovuto salutare gli spareggi per la Serie A. Grande delusione da parte di calciatori e staff biancorossi, a testimoniarlo le parole del tecnico Christian Brocchi nel corso delle dichiarazioni rilasciate a DAZN.Monza-Cittadella, Iori: “C’era tanta pressione, adesso vogliamo giocarci la Serie A”"C'è tanta amarezza anche perchè abbiamo chiuso il campionato al terzo posto e avevamo il sogno di poter ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilesce con le ossa rotte dalla doppia sfida contro il.Serie B,2-0: non bastano Balotelli e D’Alessandro, in finale ci vanno i venetiI brianzoli hanno superato per 2-0 i veneti nel match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie B, ma a causa del 3-0 rimediata in Veneto hanno dovuto salutare gli spareggi per la Serie A. Grande delusione da parte di calciatori e staff biancorossi, a testimoniarlo le parole del tecnico Christiannel corso delle dichiarazioni rilasciate a DAZN., Iori: “C’erapressione, adesso vogliamo giocarci la Serie A”"C'èanche perchè abbiamo chiuso il campionato al terzo posto e avevamo il sogno di poter ...

