Monza-Cittadella | Brocchi | “C’è amarezza Ma ho svolto un ottimo lavoro”

"C'è amarezza, non siamo riusciti a ribaltare una partita in cui sono successe cose assurde. Abbiamo fatto un'ottima prestazione figlia di un'annata difficile: abbiamo perso punti all'inizio a causa del Covid, poi abbiamo sentito la mancanza di Galliani. Ma abbiamo le carte in regola per giocare la Serie A. Avevamo il sogno del doppio salto e la rabbia rimane". Queste le dichiarazioni di Cristian Brocchi dopo Monza-Cittadella 2-0. Una vittoria che non basta per conquistare la finale playoff di Serie B visto il 3-0 dell'andata. E sulla pressione: "Ha pesato ma l'abbiamo gestita. Si sono tutti un po' nascosti dietro di noi. Siamo consapevoli della nostra forza e lo abbiamo dimostrato col terzo posto. Futuro? Non c'è tempo ora. Dobbiamo sbollire e analizzare quel che non è andato ma sono consapevole di aver fatto un ottimo lavoro".

SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - DAZN_IT : Sarà Derby veneto per la Serie ?? Il Cittadella elimina il Monza e raggiunge il Venezia in finale playoff ??… - Nick_Tyrell95 : @MorrisDantonio2 Capito! Comunque io spero vinca il Venezia ??????, con il Cittadella c'è la possiamo giocare molto di… - ElBuitr64021431 : Il Monza supera il Cittadella per 2-0 ma non basta per ribaltare lo 0-3 dell'andata. La finale per determinare la t… -