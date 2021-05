Monza-Cittadella | Balotelli ci mette la firma | suo il gol del vantaggio VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco lo squillo del! Al 57? della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, Mariosigla il gol dell’1-0 contro ilgrazie ad un anticipo sotto porta su Frare su cross dalla sinistra di Carlos Augusto. Una rete importantissima per gli uomini di Brocchi che hanno bisogno di altre due reti senza subirne per conquistare la qualificazione alla finale. SportFace.

Advertising

pisto_gol : Il Cittadella domina e batte 3:0 il Monza nell’andata della semi-finale play-off di serie B con una tripletta di En… - AntonioTisi : Dalle 20.40, semifinali playoff di #SerieB: Monza-Cittadella con Daniele Fortuna. #Basket, playoff: Venezia-Sassari… - SaffronHorizon : RT @DAZN_IT: Balotelli porta in vantaggio il Monza ? Si accende la semifinale col Cittadella ?? #SerieBKT #DAZN - SkeioMig : Monza 1-0 Cittadella 58' Mario Balotelli - DAZN_IT : Balotelli porta in vantaggio il Monza ? Si accende la semifinale col Cittadella ?? #SerieBKT #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Cittadella

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): VENETI COMPATTI La prima metà del primo tempo scivola senza grosse emozioni all'U - Power Stadium, ilè compatto a difesa dei 3 gol di vantaggio dell'...' Nell'ultimo periodo tante cose non sono andate per il verso giusto, credo che abbiamo pagato a caro prezzo le sconfitte controche, purtroppo, hanno inciso sull'aspetto mentale - ...Il Venezia si è qualificato per la finale playoff e attenderà di conoscere il risultato della sfida tra il Monza e il Cittadella.È terminata la prima frazione di gara tra Monza e Cittadella. Risultato in equilibrio, punteggio sullo 0-0. Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi acce ...