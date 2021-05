Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, annunciato un nuovo evento in diretta (Di giovedì 20 maggio 2021) Distribuita circa tre settimane fa, la versione 2.0 di Monster Hunter Rise ha portato un sacco di contenuti per i cacciatori che avevano già fatto il giro del gioco base. Come promesso, ora Capcom ci dà appuntamento il 26 maggio per il prossimo Monster Hunter Digital Event che fornirà dettagli sulla versione 3.0 del gioco Switch. La versione 3.0 di Monster Hunter Rise porterà finalmente una conclusione alla trama principale del gioco, e Capcom ha promesso una sfilza di nuovi mostri, inclusi molti mai visti prima nella serie. Dovremo attendere lo streaming della prossima settimana per conoscere i dettagli. Come al solito, questo aggiornamento sarà ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Distribuita circa tre settimane fa, la versione 2.0 diha portato un sacco di contenuti per i cacciatori che avevano già fatto il giro del gioco base. Come promesso, ora Capcom ci dà appuntamento il 26 maggio per il prossimoDigital Event che fornirà dettagli sulla versione 3.0 del gioco Switch. La versione 3.0 diporterà finalmente una conclusione alla trama principale del gioco, e Capcom ha promesso una sfilza di nuovi mostri, inclusi molti mai visti prima nella serie. Dovremo attendere lo streaming della prossima settimana per conoscere i dettagli. Come al solito, questo aggiornamento sarà ...

