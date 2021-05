Mons. Battaglia: invoca l’intervento della Vergine Maria per vincere la paura (Di giovedì 20 maggio 2021) In un momento così difficile anche per la città di Napoli, il suo Pastore invita ad innalzare a Maria una potente preghiera in questo mese di maggio. L’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, ha chiesto alla Vergine Maria una particolare protezione per la sua città. “Aiutaci a conquistare la speranza”, è il titolo della preghiera composta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 20 maggio 2021) In un momento così difficile anche per la città di Napoli, il suo Pastore invita ad innalzare auna potente preghiera in questo mese di maggio. L’Arcivescovo di Napoli,ignor, ha chiesto allauna particolare protezione per la sua città. “Aiutaci a conquistare la speranza”, è il titolopreghiera composta. L'articolo proviene da La Luce di

Ultime Notizie dalla rete : Mons Battaglia Diocesi: Napoli, oggi pomeriggio l'arcivescovo Battaglia celebra messa a Ponticelli dopo episodi di violenza camorristica Oggi pomeriggio, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo a Ponticelli, l'arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, presiede la santa messa concelebrando con i parroci del territorio, particolarmente ferito da episodi di violenza camorristica. È prevista la diretta streaming sui canali social ...

Minori: Pftim sez. San Tommaso e Univ. Fortunato, un ciclo di webinar su 'diritti e tutela' Mimmo Battaglia, mons. Filippo Iannone, Caterina Chinnici, Pasquale Stanzione, don Fortunato Di Noto, Gemma Tuccillo. 'Da sempre " ha dichiarato don Francesco Asti " la Dottrina sociale della Chiesa ...

Mons. Battaglia visita l' Ospedale Pellegrini Agenzia ANSA Bombe a Ponticelli, arrestati tre uomini del clan De Luca Bossa-Minichini Napoli – Tre uomini ritenuti contigui al clan camorristico De Luca Bossa-Minichini, sono stati bloccati dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli in esecuzione di un decreto di fermo della Dda ...

Camorra: ordigno alla periferia est di Napoli, tre fermi Cc Tre uomini ritenuti contigui al clan camorristico De Luca Bossa-Minichini, sono stati bloccati dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli in esecuzione di un decreto di fermo della Dda, per det ...

