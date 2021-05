Mondiali di Hockey su Ghiaccio con Italia 2021 saranno su DAZN

(Di giovedì 20 maggio 2021)ha acquisito i diritti tv per trasmettere live e in esclusiva tutte le partite della Nazionalena, le due semifinali e le due finali del campionato Mondialedisuche quest’anno si terrà a Riga dal 21 maggio al 6 giugno. Per l’, che si presenta aicon un gruppo squadra molto giovane guidato dall’head coach canadese Greg Ireland, questa è l’occasione per iniziare il percorso di avvicinamento all'appuntamento più atteso dei prossimi anni con le olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli...

Advertising

OA_Sport : Le favorite dei Mondiali di hockey ghiaccio: è la Finlandia a difendere il titolo dagli assalti delle vicine Svezia… - 102_ago : RT @luigiviazzo: Hockey su ghiaccio Mondiali 2021 - berettalab : RT @luigiviazzo: Hockey su ghiaccio Mondiali 2021 - Garritor68 : RT @luigiviazzo: Hockey su ghiaccio Mondiali 2021 - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Date programma orari tv - #Hockey… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Hockey

OA Sport

Il calendario delle partite dell'Italia ai2021 disu ghiaccio in programma a Riga , in Lettonia. Le nazionali più forti del globo si sfidano nella rassegna iridata in programma nel nord Europa, con le selezioni nordamericane ...Il regolamento e il format deidisu ghiaccio in programma a Riga , in Lettonia. Anche l' Italia partecipa alla rassegna iridata in nord Europa, a cui sono iscritte Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, ...Le partite dell’Italia, le due semifinali e le finali in esclusiva sulla piattaforma DAZN. DAZN ha acquisito i diritti tv per trasmettere live e in esclusiva tutte le partite della nazionale italiana, ...Siamo ormai vicinissimi all'atteso appuntamento dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. La rassegna iridata, che si terrà a Riga (Lettonia), comincerà domani e si concluderà domenica 6 giugno: quindi ...