Mobilità sostenibile | Luiss e Kinto presentano il primo master universitario dedicato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un corso di specializzazione che muove dall’economia circolare, passa per le applicazioni digitali e arriva all’economia della, per formare esperti a tutto tondo della. È questo il risultato della collaborazione tra la Business School dellaItalia, la società di servizi che il gruppo Toyota ha lanciato a livello globale per proporre soluzioni sostenibili e innovative. Dal prossimo 5 novembre, all’interno del corso Executivein Circular Economy Management della Scuola di alta formazione dell’universitàGuido Carli, sarà inaugurato ilin Sustainable Mobility. Un percorso interamenteall’approfondimento dell’evoluzione della ...