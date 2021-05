Mobilità | i sogni degli italiani per il futuro | ecco 4 tendenze

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nei prossimi 10 anni, 1 Italiano su 2 (53%) si dice pronto a rivedere le proprie abitudini in termini di. Non spaventa più la condivisione: 6 su 10 vogliono il car sharing e sognano città green, 9 su 10 chiedono carburanti 100% ecologici “Il Covid non ha messo in crisi la voglia di condivisione. Gli, resilienti, sono pronti a cambiare abitudini. Cambiare è sempre difficile, ma è inevitabile” – Paolo Crepet, sociologo e psichiatra di grande esperienza, commenta così i dati emersi dalla ricerca BVA-Doxa commissionata dall’Osservatorio Groupama “Change Lab, Italia 2030” per indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vitapost-pandemia. “In questi mesi difficili, glihanno maturato nuove consapevolezze, hanno sviluppato nuove ...