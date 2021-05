**Milano: prefettura, 'domenica festa Inter a S.Siro, allestita area per 4500 tifosi'** (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag.(Adnkronos) - La tifoseria organizzata dell'Inter ha preannunciato una manifestazione a sostegno della squadra in occasione dell'ultima partita di campionato, al termine della quale è prevista la premiazione e la consegna della coppa di Campioni d'Italia. Lo fa sapere la prefettura di Milano che, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi questa mattina, ha individuato delle "misure di accompagnamento all'evento, sulla falsariga di quanto già predisposto per l'8 maggio scorso". Allo stadio Meazza, spiega la prefettura, è stata individuata un'area delimitata di circa 19mila metri quadri, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi. Saranno inoltre previste alcune limitazioni alla viabilità e al parcheggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag.(Adnkronos) - La tifoseria organizzata dell'ha preannunciato una manizione a sostegno della squadra in occasione dell'ultima partita di campionato, al termine della quale è prevista la premiazione e la consegna della coppa di Campioni d'Italia. Lo fa sapere ladi Milano che, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi questa mattina, ha individuato delle "misure di accompagnamento all'evento, sulla falsariga di quanto già predisposto per l'8 maggio scorso". Allo stadio Meazza, spiega la, è stata individuata un'delimitata di circa 19mila metri quadri, nella quale sarà consentita la presenza di. Saranno inoltre previste alcune limitazioni alla viabilità e al parcheggio ...

