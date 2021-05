Milano, cinema gratis per chi si vaccina: l'iniziativa lanciata dal Cineteca Milano Meet (Di giovedì 20 maggio 2021) A Milano, il cinema è gratis per chi ha fatto il vaccino anti Covid-19: la rinnovata Cineteca Milano Meet regalerà uno spettacolo in sala a coloro che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenuta vaccinazione. Hai fatto il vaccino? Bene, a Milano puoi entrare gratis al cinema! Si tratta della nuova iniziativa proposta da Cineteca Milano Meet, rinnovata sala cinematografica che regalerà uno spettacolo al cinema a tutti coloro che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenuta vaccinazione. Cineteca ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) A, ilper chi ha fatto il vaccino anti Covid-19: la rinnovataregalerà uno spettacolo in sala a coloro che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenutazione. Hai fatto il vaccino? Bene, apuoi entrareal! Si tratta della nuovaproposta da, rinnovata salatografica che regalerà uno spettacolo ala tutti coloro che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenutazione....

