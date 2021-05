Milan, Pioli organizza grigliata per risollevare morale gruppo prima di partita contro Atalanta (Di giovedì 20 maggio 2021) Una grigliata per allentare la tensione. Questa la scelta di Pioli nella settimana che precede la fondamentale sfida di domenica sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. La decisione di trasformare il pranzo a Milanello in una grigliata all’aria aperta è stata presa per risollevare il morale dei rossoneri, ancora delusi dal pareggio a reti inviolate contro il Cagliari. Presenti anche l’ad Gazidis, così come Maldini e Massara. Una scelta che ricalca quella vista settimana scorsa in casa Inter, quando Lautaro organizzò una grigliata per stemperare il clima dopo il battibecco con Conte durante Inter-Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Unaper allentare la tensione. Questa la scelta dinella settimana che precede la fondamentale sfida di domenica sera al Gewiss Stadiuml’. La decisione di trasformare il pranzo aello in unaall’aria aperta è stata presa perildei rossoneri, ancora delusi dal pareggio a reti inviolateil Cagliari. Presenti anche l’ad Gazidis, così come Maldini e Massara. Una scelta che ricalca quella vista settimana scorsa in casa Inter, quando Lautaro organizzò unaper stemperare il clima dopo il battibecco con Conte durante Inter-Roma. SportFace.

