Migranti | Tajani | ' Ue passi dalle parole ai fatti'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - La questione immigrazione "è sempre più europea.bisogna passare ai". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, durante una conferenza stampa, esprimendo apprezzamento per l'idea di "Draghi e Macron di pensare ad un investimento di 100 miliardi di dollari in Africa, è una cosa che andiamo dicendo da tempo. L'Europa deve affrontare in maniera unita un problema che non è italiano, spagnolo, greco, maltese, è un problema europeo". "L'Europa deve avere il coraggio e la determinazione di essere protagonista di un'azione che a breve, medio e lungo termine permetta di risolvere la questione migratoria. Senza una strategia europea, quando nel 2050 ci saranno 2 miliardi e mezzo di africani, rischiamo di avere flussi migratori incontenibili".