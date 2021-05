Advertising

MaurizioFuochi : RT @fratotolo2: I 415 #migranti a bordo della nave #SeaEye4 di @seaeyeorg sbarcheranno a #Pozzallo. Nave tedesca, ONG tedesca, porto italia… - Martina95190659 : RT @fratotolo2: I 415 #migranti a bordo della nave #SeaEye4 di @seaeyeorg sbarcheranno a #Pozzallo. Nave tedesca, ONG tedesca, porto italia… - FirenzePost : Migranti: SeaEye4 sbarcherà a Pozzallo i 414 che ha a bordo. Governo subisce comportamento Ong - AZambo69 : RT @fratotolo2: I 415 #migranti a bordo della nave #SeaEye4 di @seaeyeorg sbarcheranno a #Pozzallo. Nave tedesca, ONG tedesca, porto italia… - attilascuola : RT @fratotolo2: I 415 #migranti a bordo della nave #SeaEye4 di @seaeyeorg sbarcheranno a #Pozzallo. Nave tedesca, ONG tedesca, porto italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti SeaEye4

Si sblocca la situazione della Sea Eye 4, che era attraccata al porto di Palermo con 414soccorsi a bordo, tra i quali 150 minori. In serata e' stato concesso alla nave umanitaria ...- ...Come riportato dai colleghi de Il Giornale, a bordo della nave sono presenti oltre 400: "Malta ha respinto la richiesta di porto sicuro per #e invoca la responsabilità con lo Stato ...La nave Sea-Eye 4, a bordo della quale si trovano 414 migranti, "ha raggiunto il mare di fronte a Palermo". Lo riferisce la stessa ong dopo una giornata in mare segnata da polemiche dal trasbordo di u ...La nave Sea-Eye 4, a bordo della quale si trovano 414 migranti, "ha raggiunto il mare di fronte a Palermo". Lo riferisce la stessa ong dopo una giornata in mare segnata da polemiche dal trasbordo di u ...