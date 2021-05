Migranti | scontri con la polizia marocchina a Fnideq | al confine con la Spagna Le immagini

Advertising

gidal : RT @GoodMorningIT: #Gerusalemme e #Cisgiordania, ancora scontri | Biden rinuncia alle sanzioni su Nord Stream 2 | L'esercito spagnolo respi… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: #Gerusalemme e #Cisgiordania, ancora scontri | Biden rinuncia alle sanzioni su Nord Stream 2 | L'esercito spagnolo respi… - GoodMorningIT : #Gerusalemme e #Cisgiordania, ancora scontri | Biden rinuncia alle sanzioni su Nord Stream 2 | L'esercito spagnolo… - SteX56410219 : RT @Petartrzz: 166 anni di carcere per una manifestazione contro la costruzione di un muro anti-migranti al Brennero. Accade a #Bolzano, ne… - Nicol_onnis : RT @Petartrzz: 166 anni di carcere per una manifestazione contro la costruzione di un muro anti-migranti al Brennero. Accade a #Bolzano, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti scontri

Il Fatto Quotidiano

Resta altissima la tensione tra Spagna e Marocco per l'ondata di arrivi dinell'enclave di Ceuta. Madrid ha schierato l'esercito e accusa Rabat di non fare abbastanza per fermare i. Il governo del paese nordafricano nella notte ha schierato rinforzi al valico di frontiera di Fnideq. Gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere chi cercava di attraversare. I ...... Spagna e Francia per scovare inascosti. In strada ci sono stati alcuniviolenti tra i sans papier che hanno lanciato pietre e vari oggetti contro la polizia: il comandante ha ...Un noto settimanale ha scoperto che sul social imperversa una truffa ai danni della conduttrice romana: «Mi vengono in mente mille pensieri brutti».Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...