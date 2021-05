Migranti, Letta: “Voto all’unanimità blocca tutto, è disgrazia dell’Ue. Con strumenti attuali in estate situazione fuori controllo” (Di giovedì 20 maggio 2021) strumenti attuali inadeguati per gestire i flussi migratori e “veti nazionali” che rendono difficile, se non impossibile, trovare un accordo sul tema. Al termine dell’incontro con l’Alto Rappresentante Josep Borrell, nella sede del Seae, il servizio diplomatico dell’Ue, a Bruxelles, il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha parlato in un punto stampa della situazione migratoria. Se l’Unione europea non si doterà rapidamente di nuovi “strumenti” per gestire i flussi, secondo il dem, la prossima estate “la situazione sarà rapidamente senza controllo”. “Su questo tema – ha affermato – l’Unione deve riflettere e ragionare sul fatto che quello che è stato fatto fino a oggi, la proposta di settembre del patto migratorio, che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)inadeguati per gestire i flussi migratori e “veti nazionali” che rendono difficile, se non impossibile, trovare un accordo sul tema. Al termine dell’incontro con l’Alto Rappresentante Josep Borrell, nella sede del Seae, il servizio diplomatico, a Bruxelles, il segretario del Partito democratico Enricoha parlato in un punto stampa dellamigratoria. Se l’Unione europea non si doterà rapidamente di nuovi “” per gestire i flussi, secondo il dem, la prossima“lasarà rapidamente senza”. “Su questo tema – ha affermato – l’Unione deve riflettere e ragionare sul fatto che quello che è stato fatto fino a oggi, la proposta di settembre del patto migratorio, che è ...

PortoFedora : @Rinaldi_euro Il servo nr 1 della #ue, col compare #sassoli, entrambi pro #ong e #migranti, entrambi superstipendia… - ALisimberti : RT @TELADOIOLANIUS: Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i clandes… - DaridaGabriele : RT @TELADOIOLANIUS: Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i clandes… - salvops17 : RT @TELADOIOLANIUS: Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i clandes… - Lunababaccetto : RT @claudio_2022: È ora che questo paese tiri fuori gli attributi. Che si attui la porcata firmata da Letta, Dublino3. 'I migranti apparten… -