Migranti, Letta: basta veti, ora cooperazione rafforzata Ue (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul tema dei Migranti l'Europa è rimasta "drammaticamente indietro", non è possibile continuare così e occorre un cambio radicale", procedendo a una nuova politica migratoria, basata sulla solidarietà ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul tema deil'Europa è rimasta "drammaticamente indietro", non è possibile continuare così e occorre un cambio radicale", procedendo a una nuova politica migratoria, basata sulla solidarietà ...

Advertising

fisco24_info : Letta, sui migranti il voto all'unanimità è una disgrazia per la Ue: Il segretario del Pd in visita a Bruxelles: 'B… - Italia_Notizie : Migranti, Letta: “Voto all’unanimità blocca tutto, è disgrazia dell’Ue. Con strumenti attuali in estate situazione… - messveneto : Migranti, Letta: “Cambiare la missione Irini”: Il segretario Pd: «Serve una nuova politica Ue, bisogna aiutare i Pa… - PortoFedora : @Rinaldi_euro Il servo nr 1 della #ue, col compare #sassoli, entrambi pro #ong e #migranti, entrambi superstipendia… - ALisimberti : RT @TELADOIOLANIUS: Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i clandes… -