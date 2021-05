Migranti, la commissaria Johansson: “Europa al fianco dell’Italia per redistribuzioni estive. Al lavoro anche per bloccare partenze” (Di giovedì 20 maggio 2021) Da un lato l’impegno ad aiutare l’Italia, e i paesi cosiddetti di “primo ingresso”, in vista dell’estate. Dall’altro la volontà di bloccare gli sbarchi, chiedendo un’azione maggiore ai paesi di partenza. Mentre sulle coste italiane e su quelle spagnole continua l’arrivo di migliaia di Migranti, l’Unione europea è al lavoro sia per un nuovo Patto globale per affrontare la crisi migratoria, “da chiudere entro l’anno” sia per affrontare l’immediato, ossia gli sbarchi estivi. A confermarlo, dalle pagine di La Repubblica, la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, pronta a partire verso Tunisi con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Sto contattando i governi dell’Unione per mettere i piedi un sistema di ridistribuzione volontario e provvisorio per aiutare l’Italia ad affrontare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Da un lato l’impegno ad aiutare l’Italia, e i paesi cosiddetti di “primo ingresso”, in vista dell’estate. Dall’altro la volontà digli sbarchi, chiedendo un’azione maggiore ai paesi di partenza. Mentre sulle coste italiane e su quelle spagnole continua l’arrivo di migliaia di, l’Unione europea è alsia per un nuovo Patto globale per affrontare la crisi migratoria, “da chiudere entro l’anno” sia per affrontare l’immediato, ossia gli sbarchi estivi. A confermarlo, dalle pagine di La Repubblica, laUe agli Affari Interni, Ylva, pronta a partire verso Tunisi con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Sto contattando i governi dell’Unione per mettere i piedi un sistema di ridistribuzione volontario e provvisorio per aiutare l’Italia ad affrontare ...

