Migranti | Johansson | Italia non va lasciata sola Lavoriamo per bloccare partenze

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Stiamo già parlando con le autorità libiche e con il governo ad interim di Abdel Hamid Dbeibah; ci sono riscontri e opportunità positive: sono pronta a impegnarmi per esplorare la possibilità di chiudere un nuovo accordo con la Libia senza aspettare le elezioni di dicembre”. È la prima volta che un responsabile europeo parla dei negoziati con il nuovo governo di Tripoli per mettere fine alleincontrollate, e spesso mortali, deiverso Lampedusa. La svedese Ylva, commissaria Ue agli Affari Interni, lo fa con La Repubblica mentre è a Roma in attesa di partire, oggi, con la ministra Luciana Lamorgese per la Tunisia, Paese con il quale l’Europa su spinta della diplomaziana è pronta a chiudere il primo grande accordo globale (“entro fine anno”) per la gestione dei ...