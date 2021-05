Migranti | commissaria Ue | ' Ora un sistema di ridistribuzione volontario per aiutare l' Italia'

(Di giovedì 20 maggio 2021) 'Sto contattando i governi dell'Unione europea per mettere in piedi undie provvisorio perl'ad affrontare l'estate'. Lo ha detto laUe ...

8.00,Johansson:"Aiuteremo l'Italia" "Aiuteremo l'Italia durante l'estate con la redistribuzione dei". Così laUe per gli Affari interni, Johansson, a Repubblica. "Sto contattando i governi dell'Unione per mettere i piedi un sistema di redistribuzione volontario e provvisorio", "...Secondo la, 'è fondamentale che Roma riceva la solidarietà europea'."Stiamo già parlando con le autorità libiche e con il governo ad interim di Abdel Hamid Dbeibah ci sono riscontri e opportunità ..."Sto contattando i governi dell'Unione europea per mettere in piedi un sistema di ridistribuzione volontario e provvisorio per aiutare l'Italia ad affrontare l'estate". Lo ha detto la commissaria Ue p ...