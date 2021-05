Migranti, anche Lamorgese è costretta ad ammettere che i patti di Malta non funzionano (Di giovedì 20 maggio 2021) Al momento di insediarsi come nuovo ministro degli Interni, all’epoca del secondo governo Conte, Luciana Lamorgese non aveva tardato a sposare quella lettura, falsa ma sostenuta da tanti politici italiani, che vuole l’Europa benevola, sempre pronta a tenderci la mano, nemica di ingiustizie e disuguaglianze. Annunciando trionfante: “L’Italia non è più sola”. Parole che, col senno di poi, devono essere sembrate vuote anche alle orecchie di chi le ha pronunciate. Con tanto di tardiva retromarcia. La stessa Lamorgese che commentava entusiasta il Patto di Malta con cui i Paesi Ue si impegnavano, solo sulla carta ovviamente, a farsi carico dei Migranti che sarebbero sbarcati in Italia, oggi invece ammette il fallimento di quell’intesa e invoca nuovi accordi. Ammettendo di fatto, così, che l’Europa ci ha ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 20 maggio 2021) Al momento di insediarsi come nuovo ministro degli Interni, all’epoca del secondo governo Conte, Luciananon aveva tardato a sposare quella lettura, falsa ma sostenuta da tanti politici italiani, che vuole l’Europa benevola, sempre pronta a tenderci la mano, nemica di ingiustizie e disuguaglianze. Annunciando trionfante: “L’Italia non è più sola”. Parole che, col senno di poi, devono essere sembrate vuotealle orecchie di chi le ha pronunciate. Con tanto di tardiva retromarcia. La stessache commentava entusiasta il Patto dicon cui i Paesi Ue si impegnavano, solo sulla carta ovviamente, a farsi carico deiche sarebbero sbarcati in Italia, oggi invece ammette il fallimento di quell’intesa e invoca nuovi accordi. Ammettendo di fatto, così, che l’Europa ci ha ...

