Migranti, 7 miliardi dall’Ue alla nuova agenda per il Mediterraneo: l’impatto sarà a lungo termine, non argineranno i flussi di questa estate (Di giovedì 20 maggio 2021) Sette miliardi di euro per lo sviluppo del vicinato nel Mediterraneo. Sette miliardi che, come ha dichiarato la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in un’intervista a Repubblica, dovranno servire anche a creare le condizioni di pace, sviluppo economico, posti di lavoro e gestione delle situazioni di emergenza interne che permettano di regolare i flussi migratori verso l’Europa. Ma la nuova agenda per il Mediterraneo, proposta dalla Commissione Ue a febbraio, ha, almeno leggendo le conclusioni approvate dal Consiglio Ue a fine aprile, uno sguardo ben più in là nel tempo rispetto alle esigenze prossime dei Paesi al confine sud dell’Europa, compresa l’Italia: gestire la nuova ondata di flussi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Settedi euro per lo sviluppo del vicinato nel. Setteche, come ha dichiarato la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in un’intervista a Repubblica, dovranno servire anche a creare le condizioni di pace, sviluppo economico, posti di lavoro e gestione delle situazioni di emergenza interne che permettano di regolare imigratori verso l’Europa. Ma laper il, proposta dCommissione Ue a febbraio, ha, almeno leggendo le conclusioni approvate dal Consiglio Ue a fine aprile, uno sguardo ben più in là nel tempo rispetto alle esigenze prossime dei Paesi al confine sud dell’Europa, compresa l’Italia: gestire laondata di...

Advertising

veloceolento : Ecco chi sono i #migranti che dobbiamo 'salvare' in mare. Ecco chi sono i #migranti che 'accogliamo'. Ecco chi sono… - Checco78 : @RobertoMerlino1 il popolino di destra viene distratto con stupidaggini tipo migranti e case occupate da migranti (… - elydaless : RT @FPaffy: In Italia abbiamo gli evasori fiscali che rubano allo Stato (a noi) 100 miliardi l'anno e poi c'è #MimmoLucano a cui il Viminal… - VannaRicci : RT @FPaffy: In Italia abbiamo gli evasori fiscali che rubano allo Stato (a noi) 100 miliardi l'anno e poi c'è #MimmoLucano a cui il Viminal… - lumachina58 : RT @FPaffy: In Italia abbiamo gli evasori fiscali che rubano allo Stato (a noi) 100 miliardi l'anno e poi c'è #MimmoLucano a cui il Viminal… -