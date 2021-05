Miglior allenatori dell’anno: nella top 50 tanti italiani (Di giovedì 20 maggio 2021) Four Four Two ha stilato la classifica dei 50 Migliori allenatore dell’anno: presenti anche tanti italiani La stagione calcistica 2020/2021 si avvia alla conclusione e, nonostante qualche destino ancora da definire, è già tempo di bilanci. A tirare le somme di questo campionato di ripresa è la nota rivista Four Four Two che ha stilato la classifica dei top 50 allenatori dell’anno. Nell’elenco dei Migliori è presente l’allenatore della Lazio Inzaghi che staziona al 28 esimo posto; a guidare il podio invece c’è Guardiola, seguito da Conte e Simeone. nella lista figurano inoltre Gasperini, Pioli e De Zerbi, rispettivamente alla nona, alla 17esima posizione e 40esima posizione. Escluso, invece Andrea Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Four Four Two ha stilato la classifica dei 50i allenatore: presenti ancheLa stagione calcistica 2020/2021 si avvia alla conclusione e, nonostante qualche destino ancora da definire, è già tempo di bilanci. A tirare le somme di questo campionato di ripresa è la nota rivista Four Four Two che ha stilato la classifica dei top 50. Nell’elenco deii è presente l’allenatore della Lazio Inzaghi che staziona al 28 esimo posto; a guidare il podio invece c’è Guardiola, seguito da Conte e Simeone.lista figurano inoltre Gasperini, Pioli e De Zerbi, rispettivamente alla nona, alla 17esima posizione e 40esima posizione. Escluso, invece Andrea Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

