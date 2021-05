Microsoft lascerà campo libero a Bethesda sulle decisioni di marketing | vendite e altro

(Di giovedì 20 maggio 2021) Forse la notizia più grande del 2020 è stata l'acquisizione di ZeniMax, e di conseguenza di, da parte di. Questa acquisizione sta iniziando a dare diversi frutti: lo studio ha infatti in cantiere una serie di giochi, tra cui Starfield, che è stato a lungo oggetto di discussione in queste settimane. Ora, durante un'intervista ad un quotidiano francese pubblicata su Reddit, Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha parlato un po' di questa acquisizione. Innanzitutto ha annunciato cheterranno una conferenza congiunta all'E3 2021, confermando così i precedenti rumor. Oltre a questo, Booty è entrato nel dettaglio dell'acquisizione affermando cheavrà ampia libertà, connon interferirà con l'ala editoriale di ...

