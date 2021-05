Michelle Hunziker scende in campo in difesa dei diritti | giravolta di bellezza – FOTO

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) La splendida showgirl svizzera sarà la moderatrice di un evento importante.encomiabile sul terreno di gioco. E’ abituata a questo tipo di iniziative, ancor più se si tratta di una donna con la figlia, costante fonte di bersaglio e critiche su look edelle donne. Questa sera, su Italia 1 andrà in onda un evento di assoluta importanza con l’invito di mettere fine ad un problema di non poco conto. Che continua a mietere diverse “vittime” in Italia. Si tratta delladeidella donna e in particolare dei soprusi e atti di violenza contro di esse. A moderare l’inedito avvenimento sarà, che invita i suoi fan di Instagram a popolare in massa l’incontro di calcio con alcune star professionistiche dell’ultima èra ...