Michelle Hunziker | dopo tanti anni svela il reale motivo per cui è finita con Eros Ramazzotti

cpiovascorondo : Se la stessa uscita l'avesse fatta Striscia qualcosa mi dice che nessuno si sarebbe posto il problema degli insulti… - Denise40380075 : @m_hunziker Forza Michelle!!!!!@ - Patrik63525715 : @m_hunziker Michelle,io sono maschio...ma davanti alla violenza contro una donna...io mi vergogno....e tanto.... - Matt85Mortal : @BlogSocialTv1 @m_hunziker @Tv2Blog @Tv3Blog @QuiMediaset_it ma michelle quante volte torna ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Corriere dello Sport.it

Gillette scende in campo contro la violenza sulle donne con un nuovo progetto a sostegno della Fondazione Doppia Difesa, fondata dae Giulia Bongiorno nel 2007, e sarà proprio la bionda conduttrice ad essere chiamata in causa non solo per affrontare l'evento con il sorriso ma anche per raccontare le vittime e le ...Tomaso Trussardi è il marito di, la bellissima showgirl di origini svizzere naturalizzata italiana. Un grande amore quello nato tra il rampollo di casa Trussardi e la svizzera più amata dagli italiani che sono ...Stasera su Italia 1 appuntamento con Gillette Bomber & King, la partita organizzata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne: anche Bobo Vieri e Daniele De Rossi in campo. Stasera su ...Michelle Hunziker instagram: la bella presentatrice mostra a tutti la sua maglia da calcio, a sostegno della partita benefica King vs ...