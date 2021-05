Michela Giraud transfobica? La battuta che ha fatto infuriare Twitter (Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michela Giraud è finita sotto accusa sui social dopo una battuta ritenuta transfobica su Demi Lovato. Ecco cosa è successo. ?Sono un genere non binario, rivolgetemi a me col pronome loro?, queste le parole di Demi Lovato, la nota star americana già da tempo aveva parlato della sua bisessualità. La star negli anni ha attraversato un lungo percorso Leggi su youmovies (Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è finita sotto accusa sui social dopo unaritenutasu Demi Lovato. Ecco cosa è successo. ?Sono un genere non binario, rivolgetemi a me col pronome loro?, queste le parole di Demi Lovato, la nota star americana già da tempo aveva parlato della sua bisessualità. La star negli anni ha attraversato un lungo percorso

Clazomeneoggiv1 : che strano da michela giraud non me l’aspettavo, un umorismo così fine così intelligente - michele_menard : RT @ManuelPeruzzo: Michela Giraud fa una innocua battuta, internet s'indispettisce e le fa il sermone, a lei tocca scusarsi perché non puoi… - gaiaismoody : Mamma mia ho appena visto tutti i tweet del drama Michela Giraud ?? porca troia che maleducat* tutt*, si può fare ca… - agtbrchs : Bella de mamma Michela Giraud che si scusa e cancella il tweet ma continuando nelle risposte a prendere per il culo… - holasoyfia : Cosa avrebbe detto Michela Giraud? -