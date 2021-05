Michela Giraud messa alla gogna per una battuta su Demi Lovato. Lei cancella il tweet e si scusa (Di giovedì 20 maggio 2021) Prima o poi doveva succedere. Anche Michela Giraud, la stand up comedian di Lol: chi ride è fuori, è stata messa alla gogna per una battuta ritenuta politicamente scorretta. Questa mattina, a coloro che hanno scelto di commentare il coming out di Demi Lovato tramite una battuta si è aggiunta anche Michela Giraud. “Demi Lovato vuole le sia dato del ‘loro’ come il Mago Otelma“, si legge nel tweet di Giraud, che ha scatenato una valanga di commenti. Michela Giraud alla fine ha cancellato la battuta da Twitter La Giraud a quel punto ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Prima o poi doveva succedere. Anche, la stand up comedian di Lol: chi ride è fuori, è stataper unaritenuta politicamente scorretta. Questa mattina, a coloro che hanno scelto di commentare il coming out ditramite unasi è aggiunta anche. “vuole le sia dato del ‘loro’ come il Mago Otelma“, si legge neldi, che ha scatenato una valanga di commenti.fine hato lada Twitter Laa quel punto ha ...

