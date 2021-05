Michela Giraud | Demi Lovato | una polemica social racconta come le destre sfruttano la nostra rabbia

(Di giovedì 20 maggio 2021) La cantante e attrice statunitenseha annunciato su Twitter di essere una persona non binaria e che, da questo momento, preferisce che nei suoi confronti si utilizzino i pronomi 'they/them'...

Advertising

BlancaHG_ : RT @MichelaGiraud: 'Fare il comico è peggio che fare il giornalista o il politico'. Chiacchiere con Michela Giraud | Il Foglio https://t.co… - marsassi87 : RT @drag_on_air: Poiché di mestiere scrivo e dico cose, ho scritto e detto cose su questa polemica, che mi ha portato a una riflessione più… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Lol, chi ride (del mondo Lgbt) è fuori - GuardaStelle82 : RT @drag_on_air: Poiché di mestiere scrivo e dico cose, ho scritto e detto cose su questa polemica, che mi ha portato a una riflessione più… - drag_on_air : Poiché di mestiere scrivo e dico cose, ho scritto e detto cose su questa polemica, che mi ha portato a una riflessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Giraud

outstream Ma veniamo a noi: la comica e attriceha commentato con una battuta questo annuncio di Demi Lovato, scrivendo in un tweet - poi cancellato, per i motivi che vedremo - che sta ...E poi, stand up comedian reduce dal successo del programma LOL su Amazon Prime Video e Ascanio Celestini , personaggio che si divide tra teatro, cinema, tv, radio e letteratura, tanto ...Michela Giraud è finita sotto accusa sui social dopo una battuta ritenuta transfobica su Demi Lovato. Ecco cosa è successo.Ecco cinque cose che devi sapere su La Fantastica Signora Maisel, la serie Amazon Original con Rachel Brosnahan.