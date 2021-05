Meteo MILANO: dal clima estivo a quello nuovamente quasi autunnale (Di giovedì 20 maggio 2021) MILANO.Il Meteo su MILANO sarà incerto, con la tendenza al peggioramento. Infatti, già dalla giornata di venerdì si potrebbe verificare un aumento della nuvolosità, con tendenza a precipitazioni nella giornata di sabato. Per il momento si dovrebbe trattare di fenomeni di lieve intensità. Tuttavia, con instabilità atmosferica non sarà da escludere qualche temporale. Le condizioni Meteorologiche tenderanno essere decisamente più instabili a inizio settimana prossima, quando si avrà un sensibile abbassamento della temperatura. Venerdì 21: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 32 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 22: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 20 maggio 2021).Ilsusarà incerto, con la tendenza al peggioramento. Infatti, già dalla giornata di venerdì si potrebbe verificare un aumento della nuvolosità, con tendenza a precipitazioni nella giornata di sabato. Per il momento si dovrebbe trattare di fenomeni di lieve intensità. Tuttavia, con instabilità atmosferica non sarà da escludere qualche temporale. Le condizionirologiche tenderanno essere decisamente più instabili a inizio settimana prossima, quando si avrà un sensibile abbassamento della temperatura. Venerdì 21: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 32 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 22: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. ...

