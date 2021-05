METEO Italia. Torna il CALDO nel weekend, ma anche FORTI TEMPORALI (Di giovedì 20 maggio 2021) METEO SINO AL 26 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fresche nord-occidentali continuano ad affluire sull’Italia, mantenendo una certa instabilità atmosferica sul Triveneto e lungo l’Appennino. Gli acquazzoni saranno più probabili nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio quando saranno maggiori i contrasti termici tra il riscaldamento diurno e la presenza dell’aria fresca in quota. Venerdì ci sarà un ulteriore rapido aumento della pressione, con un cuneo anticiclonico in espansione dall’Europa Sud-Occidentale. Questa spinta anticiclonica riporterà METEO momentaneamente più stabile su quasi tutte le regioni, anche per via della contestuale parziale risalita verso nord del flusso perturbato atlantico. Lo scenario atteso per il weekend TRA ANTICICLONE E CORRENTI INSTABILI ATLANTICHE NEL ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 20 maggio 2021)SINO AL 26 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fresche nord-occidentali continuano ad affluire sull’, mantenendo una certa instabilità atmosferica sul Triveneto e lungo l’Appennino. Gli acquazzoni saranno più probabili nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio quando saranno maggiori i contrasti termici tra il riscaldamento diurno e la presenza dell’aria fresca in quota. Venerdì ci sarà un ulteriore rapido aumento della pressione, con un cuneo anticiclonico in espansione dall’Europa Sud-Occidentale. Questa spinta anticiclonica riporteràmomentaneamente più stabile su quasi tutte le regioni,per via della contestuale parziale risalita verso nord del flusso perturbato atlantico. Lo scenario atteso per ilTRA ANTICICLONE E CORRENTI INSTABILI ATLANTICHE NEL ...

