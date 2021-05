Meteo FREDDO nel cuore dell’Estate nel pieno della calura (Di giovedì 20 maggio 2021) Meteo estate tra caldo e FREDDO.Ovviamente va tutto contestualizzato, è evidente che quando si parla di FREDDO non dobbiamo pensare alla neve o chissà cos’altro. Dobbiamo pensare ad altri scenari, ad esempio ad eventuali irruzioni d’aria fresca dal Nord Europa. Vi starete chiedendo il perché di tali considerazioni. Beh, perché più volte abbiamo mostrato le nostre perplessità circa il trend Meteo climatico di giugno e luglio. Attenzione, non perché l’Estate sia rischio sia bene inteso, piuttosto perché potrebbero essere due mesi effettivamente dinamici. Giugno più di luglio per la conclamata vicinanza con la Primavera. Ma qual è l’elemento che ci spinge a ritenere certi sbalzi di temperatura possibili se non addirittura probabili? Diciamo che l’Inverno ha lasciato in eredità un cambio di circolazione atmosferica i ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 20 maggio 2021)estate tra caldo e.Ovviamente va tutto contestualizzato, è evidente che quando si parla dinon dobbiamo pensare alla neve o chissà cos’altro. Dobbiamo pensare ad altri scenari, ad esempio ad eventuali irruzioni d’aria fresca dal Nord Europa. Vi starete chiedendo il perché di tali considerazioni. Beh, perché più volte abbiamo mostrato le nostre perplessità circa il trendclimatico di giugno e luglio. Attenzione, non perché l’Estate sia rischio sia bene inteso, piuttosto perché potrebbero essere due mesi effettivamente dinamici. Giugno più di luglio per la conclamata vicinanza con la Primavera. Ma qual è l’elemento che ci spinge a ritenere certi sbalzi di temperatura possibili se non addirittura probabili? Diciamo che l’Inverno ha lasciato in eredità un cambio di circolazione atmosferica i ...

