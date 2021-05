Mercoledì 19 Maggio 2021 – 328ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 20 maggio 2021) seduta Ora inizio: 09:35 L’Assemblea ha esaminato e approvato documenti definiti dalla Giunta delle immunità parlamentari. In relazione al procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Candiani (doc. IV-ter, n. 7), per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, l’Assemblea ha approvato la proposta a Giunta di ritenere che le affermazioni del sen. Candiani siano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e ricadano pertanto nell’ipotesi di insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione. Dopo la relazione del sen. Paroli (FI), hanno annunciato voto favorevole alla proposta i sen. Balboni (FdI), Cucca (IV-PSI), Anna Rossomando (PD), Grasso (Misto-LeU), Urraro (L-SP), secondo i quali la querela è manifestamente infondata e avrebbe dovuto essere archiviata. La sen. Gallicchio (M5S) ha annunciato ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021)Ora inizio: 09:35 L’Assemblea ha esaminato e approvato documenti definiti dalla Giunta delle immunità parlamentari. In relazione al procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Candiani (doc. IV-ter, n. 7), per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, l’Assemblea ha approvato la proposta a Giunta di ritenere che le affermazioni del sen. Candiani siano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e ricadano pertanto nell’ipotesi di insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione. Dopo la relazione del sen. Paroli (FI), hanno annunciato voto favorevole alla proposta i sen. Balboni (FdI), Cucca (IV-PSI), Anna Rossomando (PD), Grasso (Misto-LeU), Urraro (L-SP), secondo i quali la querela è manifestamente infondata e avrebbe dovuto essere archiviata. La sen. Gallicchio (M5S) ha annunciato ...

