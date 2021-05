Mercedes-Benz - Stati Uniti | al via il richiamo di oltre 342 mila veicoli per problemi alle videocamere

(Di giovedì 20 maggio 2021) Laha avviato ildi 342.266commercializzati negli. L'iniziativa si sostanzierà in un aggiornamento dei software di gestione del sistema multimediale Mbux, in modo da risolvere un difetto che potrebbe determinare l'oscuramento dei display o il loro riavvio durante la marcia. Il problema, in, potrebbe verificarsi anche duranti le fasi di retromarcia, causando la proiezione di immagini non corrette. I modelli interessati. In una nota alla Nhtsa, l'autorità statunitense di vigilanza del settore dei trasporti, la Casa tedesca ha spiegato che le retrocamere deipotrebbero non funzionare correttamente, riducendo la visibilità sulla parte posteriore e aumentando il rischio di incidenti o lesioni. Il ...

Advertising

MacchineEdili : Mercedes Benz GenH2 Truck: iniziati i test @DaimlerTruckBus - rnaudmeunier : RT @MercedesBenz_IT: Il lusso ha una nuova forma di espressione. Nuova Mercedes-Maybach Classe S. Scoprila ora: - cantiknyabunda : @ilffeel pake ava Mercedes benz - HDmotori : RT @HDmotori: Nuova Mercedes-Maybach Classe S arriva in Italia con prezzi da 187.580 euro - OndaMusicale : Cordepazze, fuori 'Mercedes Benz (C'eravamo tanto armati)' -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz

https://vadoetornoweb.com/

CATL will be the supplier of lithium - ion battery packs for theeActros LongHaul battery - electric truck, which is planned to be ready for series production in 2024. The supply will ...Daimler Trucks ha avviato i test intensivi del suo truck a celle a combustibile. Il primo prototipo ulteriormente sviluppato delGenH2 Truck, infatti, viene testato sul circuito di prova dalla fine di aprile. Gli sviluppatori di Daimler Trucks stanno mettendo a dura prova il veicolo a celle a combustibile. ...Partiti i collaudi in pista del truck a celle a combustibile Mercedes-Benz GenH2 Truck atteso in forma sperimentale nel 2023 e su strada nel 2027 ...Un difetto nel software del sistema multimediale può causare l’oscuramento dei display o immagini non corrette durante le fasi di retromarcia ...