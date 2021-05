Mercato Juventus, destinazione inattesa: l’attaccante verso il Barcellona (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus potrebbe rivoluzionare l’attacco durante la prossima sessione di Mercato che si aprirà in estate. E’ probabile che Alvaro Morata non venga riscattato e che ritorni in Spagna. Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, il ragazzo potrebbe non restare all’Atletico Madrid ma accasarsi al Barcellona. I catalani, inoltre, avrebbero già concluso l’operazione per Sergio Aguero. Mercato Juventus: Morata verso il Barcellona L’arrivo di Morata al Barcellona potrebbe essere favorito dai rapporti del suo agente Juanma Lopez con Alemany e Planes. Leggi anche:Mercato Juventus, offerta faraonica per Calhanoglu: Paratici beffato L’ex attaccante del Real Madrid non ha convinto lo staff tecnico della ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 maggio 2021) Lapotrebbe rivoluzionare l’attacco durante la prossima sessione diche si aprirà in estate. E’ probabile che Alvaro Morata non venga riscattato e che ritorni in Spagna. Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, il ragazzo potrebbe non restare all’Atletico Madrid ma accasarsi al. I catalani, inoltre, avrebbero già concluso l’operazione per Sergio Aguero.: MoratailL’arrivo di Morata alpotrebbe essere favorito dai rapporti del suo agente Juanma Lopez con Alemany e Planes. Leggi anche:, offerta faraonica per Calhanoglu: Paratici beffato L’ex attaccante del Real Madrid non ha convinto lo staff tecnico della ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - MondoBN : MERCATO, Un attaccante si congratula con la - calciomercatoit : ?? #Juventus - La #CoppaItalia ‘riaccende’ #Pirlo | La #Champions riscrive il mercato - ilcalciofemm : ?? MERCATO - ? #Juventus, dopo tre anni torna Martina #Lenzini: i dettagli #JuventusWomen @JuventusFCWomen - Emanuel70123144 : RT @FrancisJUnder12: Venire alla Juventus per i nuovi arrivati è come per una donna andare al mercato. Fosse anche solo per un paio di cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Juventus, la Coppa Italia 'riaccende' Pirlo - La Champions riscrive il mercato Il futuro passa da Bologna, ma anche da Napoli e Bergamo: la Champions League deciderà molto su quel che sarà la prossima stagione della Juventus. Dentro o fuori senza appello negli ultimi 90 minuti ...

Inter, si decide il futuro di Conte: il retroscena che inquieta i tifosi ... interrompendo l'egemonia della Juventus che durava da nove anni, ma anche la cocente delusione di ...europeo nella prossima stagione e quindi sul fatto che le difficoltà economiche in sede di mercato ...

Ultime mercato Juventus: incontro a Reggio Emilia per il nuovo acquisto Juventus News 24 Calciomercato Juventus: Ronaldo ha deciso, l'annuncio dall'Inghilterra Mercato Juve: Ronaldo torna al Manchester United. Soprattutto se la Juventus rimanesse esclusa dalla prossima edizione della Champions League, difficilmente i bianconeri potrebbero permettersi di tene ...

Mercato Juve: fissato il prezzo di De Paul L’Udinese alza il muro per Rodrigo De Paul. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Udinese chiederebbe ben 35 milioni di euro per il car ...

Il futuro passa da Bologna, ma anche da Napoli e Bergamo: la Champions League deciderà molto su quel che sarà la prossima stagione della. Dentro o fuori senza appello negli ultimi 90 minuti ...... interrompendo l'egemonia dellache durava da nove anni, ma anche la cocente delusione di ...europeo nella prossima stagione e quindi sul fatto che le difficoltà economiche in sede di...Mercato Juve: Ronaldo torna al Manchester United. Soprattutto se la Juventus rimanesse esclusa dalla prossima edizione della Champions League, difficilmente i bianconeri potrebbero permettersi di tene ...L’Udinese alza il muro per Rodrigo De Paul. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Udinese chiederebbe ben 35 milioni di euro per il car ...