Mercato Juventus, chiamata per Agnelli: entro domenica la cessione (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus potrebbe concludere entro la giornata di domenica la cessione di Douglas Costa. Il brasiliano, che non sarà riscattato dal Bayern Monaco, dovrebbe ritornare alla Continassa per poi partire verso il Brasile. Il nuovo club del calciatore classe 1990 dovrebbe essere il Gremio, che avrebbe raggiunto l'accordo anche sullo stipendio da versargli. Juventus: la chiamata di Douglas Costa Secondo quanto riportato da 'Gaucha ZH', il mancino brasiliano avrebbe chiamato in prima persona il presidente bianconero Andrea Agnelli per ricevere delle rassicurazioni sulla trattativa. Leggi anche:Atalanta Juventus, Pirlo: "Futuro? Resterei. Su Dybala e il Mercato" Il numero uno della Juventus gli avrebbe garantito che la sua ...

