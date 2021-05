Mercato auto, numeri in crescita rispetto al 2020 ma il confronto con gli anni pre-Covid è negativo (Di giovedì 20 maggio 2021) I dati di aprile del Mercato auto. I numeri sono positivi rispetto al 2020. Ma il trend è fortemente negativo in confronto ai livelli pre-Covid. ROMA – I dati di aprile del Mercato auto sono in parte positivi. In confronto con il 2020, anno della pandemia, è stata registrata una crescita importante con un +255,9%. Un dato che, come precisato anche dagli esperti, non deve tranne in inganno visto che rispetto al 2019 c’è stato un calo del 22%. “Il dato positivo – il primo commento del Centro Studi Promotor riportato da La Repubblica – è che in Italia è stato registrato un calo più contenuto. Se verranno rifinanziati gli incentivi ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) I dati di aprile del. Isono positivial. Ma il trend è fortementeinai livelli pre-. ROMA – I dati di aprile delsono in parte positivi. Incon il, anno della pandemia, è stata registrata unaimportante con un +255,9%. Un dato che, come precisato anche dagli esperti, non deve tranne in inganno visto cheal 2019 c’è stato un calo del 22%. “Il dato positivo – il primo commento del Centro Studi Promotor riportato da La Repubblica – è che in Italia è stato registrato un calo più contenuto. Se verranno rifinanziati gli incentivi ...

Advertising

rykbvrgestrand : La verità realista inizierà facendo sapere al mondo che ai '' 2023 International Rugby World Cup Championships '' g… - bator2013 : @casa1404 @Forchielli @gazzettaReggioE Per completezza, di seguito l'attrattività del territorio italiano per i cos… - casa1404 : @bator2013 @Forchielli @gazzettaReggioE Come dimostra non conosce il mercato dell'auto... - _autoblog : Mercato auto Europa: anche aprile è in chiaroscuro - AgostinelliAldo : Auto connesse, il mercato mondiale crescerà del +20% nel 2021. Dopo il drastico crollo dell'#automotive del 2020, q… -