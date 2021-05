Meme e fake news | l’«Ultima legione» per ricostruire il partito fascista

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Elevato grado «di fanatismo violento, intriso di xenofobia e nostalgie filonaziste» che talvolta «sfociano in non meglio precisate progettualità delittuose e di eversione dell’ordine democratico, nonché nell’aperta esaltazione di recenti stragi di matrice suprematista». Si muovevano in quest’ambito gli indagati, e sono circa 25, di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale dell’Aquila e che, ieri mattina, è sfociata in una serie di perquisizioni che hanno toccato diverse regioni d’Italia e decine di province. Da esse potrebbero presto scaturire nuovi provvedimenti da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.