Melissa Satta di nuovo innamorata | chi è il fortunato

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) La showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia è di, ma in gran segreto: il nome del post Boateng. Quando parliamo dell’ex velina di Striscia La Notizia,è lecito porre l’attenzione sul concetto dell’amore. Lei è reduce da un passato recente, di grandi difficoltà nell’accordare le “note” giuste e fare della sua vita sentimentale, una vera e propria opera d’arte. Kevin Prince Boateng, attuale calciatore del Monza in Serie B ne sa qualcosa e ha accettato la decisione didi concedersi la libertà, forse per sempre. I fan non riescono ad accettare questa situazione, anche se a distanza di tempo sembrano essersi rassegnati. Quanto ache continuerà a vedere Kevin Prince, durante le ricorrenze del loro figlio, in comune, Maddox. Nonostante sia ...