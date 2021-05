Meghan Markle, scelto il nome della Royal baby: ecco qual è (Di giovedì 20 maggio 2021) Manca poco alla nascita della secondogenita di Meghan e Harry e già in pronostici avanzano le prime ipotesi sul nome della piccola. Spunta un nome che non ci saremmo mai aspettati Meghan, Harry ed ArchieNel 2019, prima della nascita del piccolo Archie, Meghan Markle si concesse un baby shower americano da circa mezzo milione di euro. Per la secondogenita invece, come rivela il Daily Express, non ci sarà nessun baby shower: “Meghan non lo ritiene appropriato in questo momento”. La morte del principe Filippo e le ripercussioni dell’intervista shock di Harry e Meghan a Oprah Winfrey non c’entrerebbero niente. Secondo un insider, l’ex attrice e il principe ... Leggi su kronic (Di giovedì 20 maggio 2021) Manca poco alla nascitasecondogenita die Harry e già in pronostici avanzano le prime ipotesi sulpiccola. Spunta unche non ci saremmo mai aspettati, Harry ed ArchieNel 2019, primanascita del piccolo Archie,si concesse unshower americano da circa mezzo milione di euro. Per la secondogenita invece, come rivela il Daily Express, non ci sarà nessunshower: “non lo ritiene appropriato in questo momento”. La morte del principe Filippo e le ripercussioni dell’intervista shock di Harry ea Oprah Winfrey non c’entrerebbero niente. Secondo un insider, l’ex attrice e il principe ...

Advertising

braccioarmato : #Bugiarda arrampicatrice è manipolatrice - fellonvdwoodsen : RT @leraccoonmorice: Fortunatamente ci ha pensato la regina a rimetterli a posto dicendo: ''She gets the tiara that she's given by me.'' Le… - infoitcultura : Regina Elisabetta e Beatrice di York, la vendetta su Meghan Markle e Harry: Famiglia reale disintegrata - Chiaserotti : RT @laviniaorefici: Il 19 maggio 2018 il principe Harry sposava Meghan Markle e in 3 anni siamo passati dalla favola moderna a 6 britannici… - xjsekhmet : RT @leraccoonmorice: Fortunatamente ci ha pensato la regina a rimetterli a posto dicendo: ''She gets the tiara that she's given by me.'' Le… -