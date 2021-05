Mbappe vuole rappresentare la Francia alle Olimpiadi (Di giovedì 20 maggio 2021) La stella del PSG Kylian Mbappe vorrebbe rappresentare la nazionale francese alle prossime Olimpiadi. L’attaccante, sarà impegnato tra meno di un mese con la selezione maggiore per disputare i campionati europei di calcio. Lampard: l’ex Chelsea inserito nella Hall of Fame della Premier League Mbappe andrà alle Olimpiadi? Già vincitore di un campionato Mondiale e futura stella del panorama calcistico internazionale. Questo è Kylian Mbappe, attaccante del PSG e della nazionale francese. Il classe 1998 è l’uomo simbolo della nuova generazione del calcio francese che si appresta a partecipare all’edizione 2021 dei campionati europei da favorita. L’attaccante però sogna di poter rappresentare la sua nazionale anche ai Giochi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) La stella del PSG Kylianvorrebbela nazionale franceseprossime. L’attaccante, sarà impegnato tra meno di un mese con la selezione maggiore per disputare i campionati europei di calcio. Lampard: l’ex Chelsea inserito nella Hall of Fame della Premier Leagueandrà? Già vincitore di un campionato Mondiale e futura stella del panorama calcistico internazionale. Questo è Kylian, attaccante del PSG e della nazionale francese. Il classe 1998 è l’uomo simbolo della nuova generazione del calcio francese che si appresta a partecipare all’edizione 2021 dei campionati europei da favorita. L’attaccante però sogna di poterla sua nazionale anche ai Giochi ...

Advertising

periodicodaily : Mbappe vuole rappresentare la Francia alle Olimpiadi #Olimpiadi #Mappe #Francia - aiacono2 : @Gazzetta_it Fino a 10 minuti prima della firma di Mourinho nessuno sapeva niente...ora siete in grado di scrivere… - zazoomblog : Mbappé vuole tutto: Europeo e Olimpiade. Ma il Psg non ci sta - #Mbappé #vuole #tutto: #Europeo - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Mbappé vuole tutto: Europei e Olimpiadi. Ma il Psg non ci sta - ETGazzetta : #Mbappé vuole tutto: Europei e Olimpiadi. Ma il Psg non ci sta -