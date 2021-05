Matteo Salvini fa guerra al remake di Cenerentola della Sony | “Sono il solo a pensare che siamo alla follia?”

(Di giovedì 20 maggio 2021)è il leader di uno dei partiti di maggioranza ed a distanza di tre anni dcrociata fatta contro la possibilità di una presunta omosessualità di Elsa di Frozen è tornato a cavalcare un’altra battaglia di primaria importanza per il bene del paese: il nuovo musicalPictures su. E non un musical che andrà in onda su Rai Uno la notte di Natale, ma uno che sarà disponibile su Amazon Prime Video, piattaforma streaming che probabilmente manco ha. A far innervosire il leader di Lega è stato l’annuncio del cast del musical targatoPictures e – indeciso se prendersela con la scelta di affibbiare ad una latina il ruolobiondao ad un gay il ruoloFata Madrina – ...

Circostanza che ha indottoa dichiarare, senza indugio e senza consultare gli alleati, che la Lega non ha candidati per il Quirinale e dunque sosterrà Mario Draghi. Non è l'unica mossa ...... ho 48 anni, non voglio fare come qualche collega giornalista che scavalca la fila accampando motivi bizzarri per fare il fenomeno", replicaospite di 'Zona Bianca'. ''Non volevo fare ...Precipita la situazione di crisi nel centrodestra. A fungere da catalizzatore a questo processo, per certi versi inaspettato, sia l'ombra del sorpasso di FdI sulla Lega nei sondaggi (con la dichiarata ...Non ci vogliono credere. Non ci possono credere. "Sono vecchio - dice Sergio Mattarella - tra otto mesi mi posso riposare". Otto parole che angosciano le segreterie dei partiti. E compattano il "parti ...