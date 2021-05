Mattarella non concede il bis. Aperta la successione al Quirinale. Anche Re Giorgio era stanco, poi si incollò alla poltrona (Di giovedì 20 maggio 2021) Non è la prima dichiarazione in tal senso, ma stavolta è davvero netta: “L’attività del presidente della Repubblica è impegnativa, ma tra 8 mesi il mio incarico termina, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi”, ha affermato Sergio Mattarella ieri (qui il video) parlando ai giovani alunni di una scuola primaria nella periferia di Roma (leggi l’articolo), dichiarazione quanto mia esplicita ed inequivocabile arrivata a stretto giro dall’accenno agli “ultimi mesi” della sua presidenza buttato lì, ovviamente non a caso, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’università di Brescia il giorno prima. Due circostanze che non richiedevano certo l’impellenza di tali precisazioni sul tema: il 3 febbraio 2022 – data di scadenza del settennato – non è alle porte ma non è certo un mistero che quella di inquilino del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Non è la prima dichiarazione in tal senso, ma stavolta è davvero netta: “L’attività del presidente della Repubblica è impegnativa, ma tra 8 mesi il mio incarico termina, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi”, ha affermato Sergioieri (qui il video) parlando ai giovani alunni di una scuola primaria nella periferia di Roma (leggi l’articolo), dichiarazione quanto mia esplicita ed inequivocabile arrivata a stretto giro dall’accenno agli “ultimi mesi” della sua presidenza buttato lì, ovviamente non a caso,cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’università di Brescia il giorno prima. Due circostanze che non richiedevano certo l’impellenza di tali precisazioni sul tema: il 3 febbraio 2022 – data di scadenza del settennato – non è alle porte ma non è certo un mistero che quella di inquilino del ...

Advertising

peppeprovenzano : C’è un modo molto semplice per ringraziare davvero #Mattarella, non aprire con otto mesi d’anticipo il… - a_padellaro : MONITO TARDIVO DAL COLLE Analisti politici ben più ferrati di noi hanno sviscerato, vagliato, compulsato le parole… - Quirinale : #Mattarella: Insieme, che significa non che si abbandonino le proprie idee, prospettive e opinioni, ma che si confr… - miciobigio : RT @confundustria: Il #TG5 Mediaset ha equiparato Mattarella a Pertini . non per niente, confidenzialmente la chiamiamo MERDASET - yanez67602035 : RT @LucillaMasini: Tajani: ”Vorrei vedere Berlusconi come presidente della Repubblica”. Sempre che non abbia processi in corso, altrimenti… -