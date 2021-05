Matrimoni a giugno | le nuove regole valide anche per cinema | spa e parchi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Riaperture delle attività (tutte le attività). Il documento di 35 pagine diffuso dalla Conferenza delle Regioni è la bussola per il ritorno alla normalità per chi lavora e...

MassimoChiaram7 : RT @ilmessaggeroit: #matrimoni a giugno? Ecco le regole, valide anche per cinema, spa, parchi. Le #riaperture avanzano - ilmessaggeroit : #matrimoni a giugno? Ecco le regole, valide anche per cinema, spa, parchi. Le #riaperture avanzano - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Matrimoni dal 15 giugno, perché? Ancora troppe ombre sui protocolli - albertolupini : Matrimoni dal 15 giugno, perché? Ancora troppe ombre sui protocolli - ItaliaaTavola : Il presidente dell'Associazione nazionale banqueting e catering, Paolo Capurro interviene sulle modalità con cui si… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni giugno

Daiai congressi, ogni evento avrà il suo referente che avrà l'obbligo di far rispettare ...la novità sarà quello del wedding che riaprirà i battenti ufficialmente il prossimo 15. Le ...... green pass per gli invitati: è questo il protocollo per i ricevimenti dopo ie tutte le ... Lazio e Umbria in zona bianca dal 14Il green pass: 10 domande e risposte Non è previsto un ...A 5 anni dalla firma del Presidente della Repubblica sulla legge che ha introdotto le unioni civili, a Legnano 37 coppie hanno ufficializzato il proprio legame ...Sposarsi nel 2021 con le regole anti Covid: manager ogni 50 invitati, green pass per entrare, tavoli a 2 metri. Domani la decisione del Cts ...