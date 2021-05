Mascherine in Italia: quando si potranno togliere? Le date possibili (Di giovedì 20 maggio 2021) Fino a quando dovremo indossare la mascherina all’aperto? E quando potremo toglierla anche al chiuso? Dopo il dibattito sul coprifuoco ora in Italia inizia prendere piede la discussione sull’abolizione dell’obbligo della mascherina. Negli Stati Uniti il presidente Joe Biden ha allentato l’uso delle Mascherine all’aperto per le persone pienamente vaccinate, in Polonia dal 15 maggio i cittadini possono uscire senza indossarla e anche il Regno Unito si appresta a dire addio all’obbligo da giugno. E in Italia quando sarà possibile? Vediamo le possibili date. Secondo alcuni esperti sarà possibile togliere la mascherina all’aperto già a giugno-luglio. Matteo Bassetti, infettivologo direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Fino adovremo indossare la mascherina all’aperto? Epotremo toglierla anche al chiuso? Dopo il dibattito sul coprifuoco ora ininizia prendere piede la discussione sull’abolizione dell’obbligo della mascherina. Negli Stati Uniti il presidente Joe Biden ha allentato l’uso delleall’aperto per le persone pienamente vaccinate, in Polonia dal 15 maggio i cittadini possono uscire senza indossarla e anche il Regno Unito si appresta a dire addio all’obbligo da giugno. E insarà possibile? Vediamo le. Secondo alcuni esperti sarà possibilela mascherina all’aperto già a giugno-luglio. Matteo Bassetti, infettivologo direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale ...

